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23.04.2026 06:31:29
Zhejiang Wazam New Materials A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Zhejiang Wazam New Materials A hat am 22.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,130 CNY je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zhejiang Wazam New Materials A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,23 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 1,03 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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