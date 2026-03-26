Zhejiang Wazam New Materials A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Zhejiang Wazam New Materials A hat am 23.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 1,51 CNY. Im letzten Jahr hatte Zhejiang Wazam New Materials A einen Gewinn von -0,640 CNY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 1,17 Milliarden CNY gegenüber 1,04 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,95 CNY gegenüber -0,690 CNY im Vorjahr.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 12,99 Prozent auf 4,36 Milliarden CNY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 3,86 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at