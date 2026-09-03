Zhejiang Wazam New Materials A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Zhejiang Wazam New Materials A hat am 31.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,93 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,170 CNY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Zhejiang Wazam New Materials A 1,73 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 62,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,07 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at