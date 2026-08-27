Zhejiang Weihua New Material A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Zhejiang Weihua New Material A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,09 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,140 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zhejiang Weihua New Material A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 338,0 Millionen CNY im Vergleich zu 246,3 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at