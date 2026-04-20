20.04.2026 06:31:29

Zhejiang Weiming Environment Protection hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Zhejiang Weiming Environment Protection hat am 17.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zhejiang Weiming Environment Protection ein EPS von 0,360 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 355,6 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 68,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,13 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,31 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 1,60 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 6,21 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 13,12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 7,15 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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