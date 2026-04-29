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29.04.2026 06:31:29
Zhejiang Weiming Environment Protection hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Zhejiang Weiming Environment Protection hat am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,26 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,420 CNY je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zhejiang Weiming Environment Protection in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 27,57 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,46 Milliarden CNY im Vergleich zu 2,01 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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