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17.08.2026 06:31:29
Zhejiang Weiming Environment Protection präsentierte Quartalsergebnisse
Zhejiang Weiming Environment Protection hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei 0,19 CNY. Im letzten Jahr hatte Zhejiang Weiming Environment Protection einen Gewinn von 0,350 CNY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,61 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 14,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,89 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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