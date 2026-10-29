Zhejiang Weiming Environment Protection stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Zhejiang Weiming Environment Protection hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,23 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,350 CNY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zhejiang Weiming Environment Protection in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,64 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,83 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 1,98 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at