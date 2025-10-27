Zhejiang Weiming Environment Protection vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Zhejiang Weiming Environment Protection hat sich am 24.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,42 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang Weiming Environment Protection 0,410 CNY je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,98 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zhejiang Weiming Environment Protection einen Umsatz von 1,93 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at