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27.08.2026 06:31:29
Zhejiang WHWH Industry: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Zhejiang WHWH Industry ließ sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zhejiang WHWH Industry die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Zhejiang WHWH Industry hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,02 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,060 CNY je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 313,5 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 288,0 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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