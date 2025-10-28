|
Zhejiang WHWH Industry gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Zhejiang WHWH Industry stellte am 25.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,06 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,050 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Umsatzseitig wurden 340,3 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang WHWH Industry 251,5 Millionen CNY umgesetzt.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
