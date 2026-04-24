Zhejiang Wufangzhai Industry A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Zhejiang Wufangzhai Industry A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,28 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,350 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 256,9 Millionen CNY gegenüber 203,2 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,630 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte Zhejiang Wufangzhai Industry A ein EPS von 0,730 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Zhejiang Wufangzhai Industry A im vergangenen Geschäftsjahr 2,23 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zhejiang Wufangzhai Industry A 2,24 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at