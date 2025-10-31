Zhejiang XCC Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Zhejiang XCC Group lud am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Zhejiang XCC Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,06 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,070 CNY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 759,5 Millionen CNY gegenüber 714,4 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at