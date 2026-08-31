Zhejiang XCC Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Zhejiang XCC Group äußerte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,08 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang XCC Group 0,110 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 812,1 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 19,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zhejiang XCC Group 1,01 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at