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29.10.2026 06:31:29
Zhejiang Xiantong Rubber&Plastic stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Zhejiang Xiantong Rubber&Plastic hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang Xiantong Rubber&Plastic 0,160 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,63 Prozent auf 336,2 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang Xiantong Rubber&Plastic 352,6 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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