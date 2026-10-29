Zhejiang Xiantong Rubber&Plastic stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Zhejiang Xiantong Rubber&Plastic hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang Xiantong Rubber&Plastic 0,160 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,63 Prozent auf 336,2 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang Xiantong Rubber&Plastic 352,6 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at