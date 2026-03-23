Zhejiang Xidamen New Material A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Zhejiang Xidamen New Material A gab am 20.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,14 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang Xidamen New Material A 0,190 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 231,2 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 1,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 227,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,600 CNY, nach 0,650 CNY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 877,78 Millionen CNY gegenüber 812,73 Millionen CNY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at