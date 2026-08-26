Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group äußerte sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,12 CNY. Im letzten Jahr hatte Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group einen Gewinn von 0,030 CNY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,48 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,44 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at