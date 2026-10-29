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29.10.2026 06:31:29
Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group hat am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Umsatz wurde auf 3,80 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,64 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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