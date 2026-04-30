Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group hat am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 0,07 CNY gegenüber 0,020 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group 4,08 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,62 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at