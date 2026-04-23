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23.04.2026 06:31:29
Zhejiang Xinao Textiles A präsentierte Quartalsergebnisse
Zhejiang Xinao Textiles A hat sich am 21.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,140 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zhejiang Xinao Textiles A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,29 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 1,10 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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