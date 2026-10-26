Zhejiang Xinao Textiles A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Zhejiang Xinao Textiles A hat am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 CNY gegenüber 0,110 CNY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,58 Milliarden CNY – ein Plus von 17,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zhejiang Xinao Textiles A 1,34 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at