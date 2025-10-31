Zhejiang Xinao Textiles A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Zhejiang Xinao Textiles A hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,150 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Zhejiang Xinao Textiles A im vergangenen Quartal 1,33 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zhejiang Xinao Textiles A 1,31 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at