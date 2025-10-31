Zhejiang Xinhua Chemical A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Zhejiang Xinhua Chemical A stellte am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,19 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,180 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 715,1 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 702,3 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at