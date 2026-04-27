Zhejiang Xinhua Chemical A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Zhejiang Xinhua Chemical A hat am 24.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,37 CNY. Im letzten Jahr hatte Zhejiang Xinhua Chemical A einen Gewinn von 0,380 CNY je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 821,7 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 761,3 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at