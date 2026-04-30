Zhejiang Xinneng Photovoltaic Technology A legte Quartalsergebnis vor

Zhejiang Xinneng Photovoltaic Technology A lud am 27.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Mit einem Umsatz von 120,8 Millionen CNY, gegenüber 139,9 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 13,60 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at