28.08.2026 06:31:29

Zhejiang Xinneng Photovoltaic Technology A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Zhejiang Xinneng Photovoltaic Technology A hat am 25.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,05 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang Xinneng Photovoltaic Technology A 0,150 CNY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zhejiang Xinneng Photovoltaic Technology A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,54 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 202,8 Millionen CNY im Vergleich zu 221,7 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at

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