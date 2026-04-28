Zhejiang Xinneng Photovoltaic Technology A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Zhejiang Xinneng Photovoltaic Technology A gab am 25.04.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,03 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,18 Prozent auf 152,0 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 120,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,400 CNY, nach 0,390 CNY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 737,59 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte Zhejiang Xinneng Photovoltaic Technology A 685,39 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at