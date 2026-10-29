Zhejiang Xinneng Photovoltaic Technology A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Zhejiang Xinneng Photovoltaic Technology A veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,05 CNY gegenüber 0,160 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 284,3 Millionen CNY – ein Plus von 28,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zhejiang Xinneng Photovoltaic Technology A 221,9 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at