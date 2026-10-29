|
29.10.2026 06:31:29
Zhejiang Xinneng Photovoltaic Technology A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Zhejiang Xinneng Photovoltaic Technology A veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 0,05 CNY gegenüber 0,160 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 284,3 Millionen CNY – ein Plus von 28,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zhejiang Xinneng Photovoltaic Technology A 221,9 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.