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01.05.2026 06:31:29
Zhejiang Yaguang Technology A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Zhejiang Yaguang Technology A äußerte sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,200 CNY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zhejiang Yaguang Technology A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 51,90 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 86,0 Millionen CNY im Vergleich zu 178,7 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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