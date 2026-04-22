Zhejiang Yankon Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Zhejiang Yankon Group präsentierte in der am 21.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 682,5 Millionen CNY, gegenüber 723,7 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,68 Prozent präsentiert.

Zhejiang Yankon Group hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,140 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,150 CNY je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,02 Prozent auf 2,66 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 3,17 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at