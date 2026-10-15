Zhejiang Yiming Food A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Zhejiang Yiming Food A hat am 14.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Zhejiang Yiming Food A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,34 Prozent zurück. Hier wurden 689,5 Millionen CNY gegenüber 744,1 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at