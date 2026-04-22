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22.04.2026 06:31:29
Zhejiang Yiming Food A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Zhejiang Yiming Food A hat am 21.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,030 CNY je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 635,6 Millionen CNY, gegenüber 648,8 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,02 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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