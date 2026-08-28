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28.08.2026 06:31:29
Zhejiang Yiming Food A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Zhejiang Yiming Food A lud am 25.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es stand ein EPS von 0,06 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zhejiang Yiming Food A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,050 CNY in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zhejiang Yiming Food A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 748,4 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 741,3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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