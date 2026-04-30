Zhejiang Yingfeng Technology A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Zhejiang Yingfeng Technology A präsentierte am 27.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Zhejiang Yingfeng Technology A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,04 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Zhejiang Yingfeng Technology A mit einem Umsatz von insgesamt 331,7 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 301,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 10,08 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at