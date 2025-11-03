Zhejiang Yingfeng Technology A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Zhejiang Yingfeng Technology A hat am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,05 CNY. Ein Jahr zuvor waren 0,010 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 402,8 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 378,2 Millionen CNY umgesetzt.

