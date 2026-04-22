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22.04.2026 06:31:29
Zhejiang Yonghe Refrigerant A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Zhejiang Yonghe Refrigerant A lud am 21.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,35 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,250 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,32 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zhejiang Yonghe Refrigerant A einen Umsatz von 1,14 Milliarden CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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