Zhejiang Yonghe Refrigerant A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Zhejiang Yonghe Refrigerant A lud am 20.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,65 CNY, nach 0,420 CNY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 38,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,31 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,81 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at