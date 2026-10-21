Zhejiang Yonghe Refrigerant A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Zhejiang Yonghe Refrigerant A hat am 20.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,60 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,420 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,73 Milliarden CNY – ein Plus von 28,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zhejiang Yonghe Refrigerant A 1,34 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at