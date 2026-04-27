Zhejiang Yongjin Metal Technology A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Zhejiang Yongjin Metal Technology A hat am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 CNY gegenüber 0,280 CNY im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,91 Prozent auf 9,85 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,39 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at