Zhejiang Yongjin Metal Technology A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Zhejiang Yongjin Metal Technology A hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 CNY gegenüber 0,550 CNY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zhejiang Yongjin Metal Technology A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,90 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 10,74 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at