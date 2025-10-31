Zhejiang Yongjin Metal Technology A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Zhejiang Yongjin Metal Technology A präsentierte am 28.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,40 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,430 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,42 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,63 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at