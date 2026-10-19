Zhejiang Yongtai Technology präsentierte Quartalsergebnisse

Zhejiang Yongtai Technology hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zhejiang Yongtai Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 74,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 345,3 Millionen USD im Vergleich zu 198,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at