Zhejiang Yongtai Technology: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Zhejiang Yongtai Technology hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das vergangene Quartal hat Zhejiang Yongtai Technology mit einem Umsatz von insgesamt 198,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 167,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 18,47 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at