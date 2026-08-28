Zhejiang Yongtai Technology stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Zhejiang Yongtai Technology hat am 25.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zhejiang Yongtai Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 301,7 Millionen USD im Vergleich zu 214,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at