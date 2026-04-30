Zhejiang Yongtai Technology verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Zhejiang Yongtai Technology hat am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zhejiang Yongtai Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 67,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 244,5 Millionen USD im Vergleich zu 145,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at