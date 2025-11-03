Zhejiang Yuancheng Landscape Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Zhejiang Yuancheng Landscape Group hat am 31.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,05 CNY erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,050 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Zhejiang Yuancheng Landscape Group im vergangenen Quartal 20,1 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 54,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zhejiang Yuancheng Landscape Group 44,4 Millionen CNY umsetzen können.

