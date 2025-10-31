Zhejiang Yuejian Intelligent Equipment A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Zhejiang Yuejian Intelligent Equipment A hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,07 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,110 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zhejiang Yuejian Intelligent Equipment A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 32,86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 218,8 Millionen CNY im Vergleich zu 325,8 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at