Zhejiang Yuejian Intelligent Equipment A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Zhejiang Yuejian Intelligent Equipment A lud am 24.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zhejiang Yuejian Intelligent Equipment A ein EPS von 0,130 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 237,2 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 28,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 331,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at