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29.10.2026 06:31:29
Zhejiang Yuejian Intelligent Equipment A legte Quartalsergebnis vor
Zhejiang Yuejian Intelligent Equipment A äußerte sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 CNY gegenüber 0,070 CNY im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat Zhejiang Yuejian Intelligent Equipment A 215,1 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 221,3 Millionen CNY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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