Zhejiang Yunzhongma A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Zhejiang Yunzhongma A hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Zhejiang Yunzhongma A hat ein EPS von 0,11 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,110 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.

Das vergangene Quartal hat Zhejiang Yunzhongma A mit einem Umsatz von insgesamt 695,1 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 619,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 12,24 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at